Психолог назвал способ избежать спонтанных покупок

Клинический психолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов рассказал в своем Telegram-канале, как избавиться от привычки тратить деньги впустую, совершая ненужные покупки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, существует немало способов, которые призваны помочь избавиться от импульсивных покупок. Можно тратить меньше, если расплачиваться только наличными, не ходить в магазин на голодный желудок.

"Бродя по магазинам и торговым центрам, полезно следовать принципу "смотреть можно, трогать нельзя". Когда взгляд человека падает на неожиданно понравившуюся вещь, у него начинает вырабатываться "гормон предвкушения" дофамин, если прикоснуться к этой вещи, взять ее в руки или примерить, активность вырабатывающих дофамин клеток возрастает в разы - как и вероятность спонтанной покупки", - рассказал психолог.

Если взгляд упал на яркую вывеску, "ликвидацию склада" или "финальную распродажу", то прежде, чем бежать за покупкой, стоит подумать о том, проживете ли вы без этой вещи, в случае отсутствия скидок на нее.