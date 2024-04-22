Подсчитан ущерб от изменений климата

Ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить $38 трлн долларов в год. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что из-за этого мировая экономика может сократиться на 19%. Подчеркивается, что убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов глобального потепления. Основная угроза состоит в более частых случаях природных катаклизмов - лесных пожаров и ураганов.

Также в материале говорится о том, что с наиболее серьезными проблемами от изменения климата столкнутся страны Африки и Южной Азии.

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