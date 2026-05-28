NASA анонсировало создание обитаемой базы на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило трехэтапный план по созданию обитаемой лунной базы к 2032 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным NASA, будущая база станет первым постоянным форпостом человечества на Луне и будет расположена в районе Южного полюса спутника. В рамках программы Artemis там будут жить и работать астронавты. Агентство также координирует усилия международных партнеров, промышленности и научных организаций для формирования устойчивого присутствия человека на Луне.

Проект разделен на три этапа. Первый этап, рассчитанный до 2029 года, включает запуск серии подготовительных миссий с участием роботов и пилотируемых полетов. Второй этап, запланированный до 2032 года, предусматривает развертывание необходимой инфраструктуры для длительного пребывания людей на Луне. На третьем этапе, начиная с 2032 года, предполагается обеспечение постоянного присутствия астронавтов с регулярной сменой экипажей.