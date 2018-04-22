Ученые нашли связь между силой рукопожатия и умственными способностями

22 апреля 2018 07:13

Ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

"Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой", - заявил один из соавторов исследования Джозеф Ферт.

Ученые утверждают, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества.

По мнению ученых, это исследование показывает, что по рукопожатию можно оценить возможные изменения умственных способностей в зрелом и пожилом возрасте.

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