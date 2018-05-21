В России свирепствуют клещи: около 90 тысяч укушенных

Около 90 тысяч россиян за два месяца обратились в медучреждения после укусов клещей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека) во всех федеральных округах... По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 89 тысяч пострадавших от укусов клещей. Тем не менее, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не превышает среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае. На 18 мая в России зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

"Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации привито более 1,8 миллиона человек... акарицидные обработки проведены на 52,2 тысячи гектаров. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года", - уточняет Роспотребнадзор.

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