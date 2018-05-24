"Наполи" возглавил трехкратный победитель Лиги чемпионов

24 мая 2018 07:50

Итальянец Карло Анчелотти назначен главным тренером футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальном сайте неаполитанской команды. На своем посту 58-летний специалист сменил Маурицио Сарри. Контракт с Анчелотти рассчитан на три сезона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я очень счастлив и горд стать тренером команды из такого уникального города и с такими невероятными болельщиками", - сказал Анчелотти, чьи слова приводятся в видеообращении, выложенном в официальном микроблоге "Наполи" в Twitter.

Анчелотти ранее возглавлял "Милан", туринский "Ювентус", лондонский "Челси", французский "ПСЖ", мадридский "Реал", а его последним местом работы была мюнхенская "Бавария", которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года.

Анчелотти в качестве тренера трижды выигрывал Лигу чемпионов. "Наполи" в прошедшем сезоне почти до последнего боролся с "Ювентусом" за победу в чемпионате Италии, однако в итоге стал вторым.

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