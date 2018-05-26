В Йемене спасли пропавших из-за циклона граждан Индии
Спасательная группа в провинции йеменского архипелага Сокотра спасла четырех граждан Индии, выживших после крушения корабля из-за тропического циклона "Макуну", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник из спасательной группы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Четыре индийских моряка были найдены в пятницу 25 мая... выжившими после затопления индийского транспортного корабля во время циклона "Макуну", обрушившегося на провинцию в среду и четверг, в результате чего потонули семь кораблей", - сказал он.
Он отметил, что также спасатели обнаружили пять тел жителей архипелага и два тела индийских моряков.
В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар.
Уточняется, что число пропавших на острове Сокотра из-за вызванной циклоном непогоды увеличилось до 40 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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