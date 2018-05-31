Пекин готов развивать сотрудничество в сфере обороны со странами ШОС

Китай готов развивать совместную работу со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества в сфере безопасности для наращивания возможностей совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

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"Китай готов продолжать обмены и сотрудничество со странами-участницами ШОС в сфере обороны и безопасности на основе взаимного доверия и взаимной выгоды, наращивать возможности совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами, углублять взаимодействие, поддерживать мир и стабильность региона", - заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности является важной областью взаимодействия в рамках ШОС и последние годы оно было довольно эффективным, а многочисленные механизмы взаимодействия постоянно совершенствуются.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.