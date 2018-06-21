В Колумбии скончался российский ведущий

Российский ведущий Андрей Бородин погиб в Колумбии, эту информацию подтвердили РИА Новости в посольстве в Боготе.

Первым о смерти Бородина сообщил стилист Сергей Зверев. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото шоумена в траурной рамке, никак не прокомментировав снимок, а затем без объяснения причин его удалил, передает Day.Az.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов, тело Бородина нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине. "По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", - отметил дипломат.

По его словам, по прибытию в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии. "Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", - заметил дипломат.

Наумов сообщил также, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на Родину.

Андрей Бородин был начинающим артистом, на его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.