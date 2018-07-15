В Лос-Анджелесе перевернулся автобус - ВИДЕО

Автобус перевернулся в ночь на субботу на шоссе в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), 25 пассажиров пострадали. Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны мегаполиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В автобусе находились 32 человека. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии неизвестна, полиция начала расследование.

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