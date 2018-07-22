Усэйна Болта приглашают начать футбольную карьеру в США
22 июля 2018 07:57 170
Футбольный клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий во второй лиге США, заинтересован в подписании контракта с ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Владелец клуба Бретт Лэшбрук заявил об уверенности в силах Болта заиграть на профессиональном уровне.
"Конечно мы заинтересованы в Усэйне! Почему бы и нет?
Болт самый быстрый парень в мире и тренировался в лучших клубах планеты. Думаю, он мог бы играть во втором дивизионе США. Этот парень является образцом спортсмена. Он способен добиться успеха на уровне USL", - приводит слова Лэшбрука ESPN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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