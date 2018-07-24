Еврокомиссия поможет Греции в тушении пожаров

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер направил письмо премьеру Греции Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в стране и сообщил, что еврокомиссар по кризисному регулированию направится в Афины для координации со структурами гражданской обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Скан письма опубликовал в своем аккаунте в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"С тяжелым сердцем узнал о гибели множества людей в разрушительных пожарах в Греции. От имени Еврокомиссии хочу выразить искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Все будет сделано, чтобы предоставить помощь сегодня, завтра и столько, сколько понадобится", - говорится в письме.

В нем также указывается, что еврокомиссар Кристос Стилианидес направляется во вторник в Афины для координации с местными властями.

"Активизирован механизм европейской солидарности. Комиссар на пути в Афины в консультации с органами гражданской защиты", - подтвердил официальный представитель ЕК Схинас.

Свою поддержку Афинам также выразил глава Евросовета Дональд Туск.

"Европа будет поддерживать греческих друзей в эти трудные времена. Помощь в пути из нескольких стран ЕС", - сообщил он в своем аккаунте Twitter, выразив соболезнования в связи с жертвами.

В свою очередь в пресс-службе греческого премьера сообщили о телефонном разговоре Ципраса и Юнкера, состоявшемся во вторник утром.

"В ходе разговора Юнкер выразил солидарность Еврокомиссии с Грецией и подчеркнул намерение ЕК предоставить необходимые средства и ресурсы для разрешения чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за пожаров",- говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По предварительным данным, жертвами сильных пожаров в Аттике за сутки стали не менее 50 человек, более 150 пострадали.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром - до 7 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. В Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook