В Индии из-за муссонных дождей погибли более 320 человек

По меньшей мере 324 человека погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который с 8 августа находится во власти мощных муссонных ливней, говорится в сообщении канцелярии главного министра штата Пинарайи Виджаяна. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Керала столкнулась с худшим наводнением за последние 100 лет. Открыты 80 дамб, 324 человека погибли, еще 223139 человек находятся примерно в 1500 лагерях временного размещения", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, обнародованным в пятницу Национальным центром реагирования на чрезвычайные ситуации при МВД Индии, с начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.

Порядка 190 человек погибли в Уттар-Прадеше, 183 - в Западной Бенгалии, 139 - в Махараштре, 45 - в Асами и еще 11 жертв зарегистрированы в Нагаленде.

В четверг Южное командование индийских ВМС объявило о приостановке всех плановых учений и переброске личного состава и кораблей в Кералу для оказания экстренной помощи жителям пострадавших районов. Помимо этого, к спасательной операции привлечены самолеты и вертолеты ВВС страны, а также Береговая охрана.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала-середины июня и продолжается до конца сентября.