Американская компания Uber Technologies заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке конкурента Careem, который работает на рынке Ближнего Востока. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщила пресс-служба Uber.

Отмечается, что сумма сделки составила 3,1 млрд долларов. Деньгам Uber выплатит только 1,4 млрд долларов. Остаток покроют конвертируемыми нотами.