Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67 %, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Увеличение уровня обогащения до показателя более, чем в 3,67%, возможно осуществить в течение 1-2 дней", - цитирует Камальванди агентство Fars в своем Telegram-канале.

По его словам, есть два сценария. "Один из них - это увеличение уровня обогащения урана с 3,67% до 5% на нужды АЭС в Бушере. Второй момент - это определить (уровень обогащения) для реактора в Тегеране - 20%", - сказал Камальванди.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

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