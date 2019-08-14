На севере Италии в коммуне Вербания башенный кран рухнул на замок XV века, расположенный на озере Маджоре. Причиной произошедшего стал сильный ветер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из-за шторма было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Пострадали четыре человека, пишет La Stampa.

На кадрах видно, кран обрушился на реставрируемый замок.

Властям пришлось закрыть известный ботанический сад виллы Таранто, повреждены машины, оборваны электрические провода.

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