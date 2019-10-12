Минувшей ночью в Гамбурге мужчина несколько раз напал на прохожих с ножом. Три человека получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, около трех часов ночи 23-летний мужчина атаковал случайного прохожего, своего сверстника, передает Day.Az.

После этого он сбежал, но затем вернулся и снова стал нападать на людей, пока его не задержали.

В полиции предполагают, что нападавший психически нездоров. Ведется расследование.

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