https://news.day.az/world/1165179.html В Гамбурге мужчина напал на прохожих с ножом
В Гамбурге мужчина напал на прохожих с ножом
Минувшей ночью в Гамбурге мужчина несколько раз напал на прохожих с ножом. Три человека получили ранения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, около трех часов ночи 23-летний мужчина атаковал случайного прохожего, своего сверстника, передает Day.Az.
После этого он сбежал, но затем вернулся и снова стал нападать на людей, пока его не задержали.
В полиции предполагают, что нападавший психически нездоров. Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре