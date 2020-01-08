https://news.day.az/world/1192310.html В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие
В Стамбуле обрушилась крыша одного из ресторанов, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате инцидента, по предварительным данным, ранены пять человек.
Также сообщается, что на место происшествия прибыли отряды спасателей и скорой помощи, в настоящее время ведутся спасательные работы.
О причинах инцидента не сообщается.
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