Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео момента взрыва столкнувшегося с землей украинского Boeing 737, потерпевшего катастрофу утром 8 января близ аэропорта в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Момент катастрофы запечатлен камерой наружного видеонаблюдения.

Авиалайнер Boeing 737-800, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины", совершал рейс из Тегерана в Киев. Он исчез с радаров практически сразу после вылета из иранского аэропорта. Лайнер рухнул близ аэродрома.

По предварительным данным, у него возникли проблемы с двигателем.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

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