После ДТП с участием автобуса и фуры на трассе в Кузбассе, в результате которой погибли два человека, за помощью врачей обратились уже 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РФ, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск в воскресенье. Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте, 71-летняя пассажирка автобуса скончалась на операционном столе.

"Дополнительная информация по ДТП в Кемеровской области: в районной больнице скончался пассажир автобуса, всего за медицинской помощью обратилось 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном центре медицины катастроф рассказали, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

