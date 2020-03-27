В администрации президента России выявили заразившихся коронавирусом

В администрации и управлении делами президента РФ выявили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК, передает Day.Az.

У всех заразившихся - речь может идти о двух или трех чиновниках - первичные тесты на коронавирус показали положительный результат. Напомним, что московские власти приняли решение ставить диагноз "коронавирусная инфекция" уже после первых положительных проб.

Накануне "Медуза" сообщила, что COVID-19 выявили у сотрудника аппарата правительства, который, предположительно, работает в департаменте оборонной промышленности. Его отправили на карантин, а врачи взяли анализы у других чиновников, которые с ним контактировали.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекций, официально жертвами ранее неизвестной болезни считаются два пожилых человека. Еще 38 граждан выписались из медучреждений после выздоровления.