В Европе на фоне пандемии потеряли работу не менее миллиона человек

По данным Европейской конфедерации профсоюзов, за последние две недели в Европе потеряли работу не менее миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

И это только лица, которые трудились на контракте и подали заявление на пособие по безработице.

Общее число, включая самозанятых, может быть вдвое больше. Волна увольнений совпала по времени с резким усилением пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь ЕКП профсоюзов предвидит увеличение числа "лишних" людей:

"Представьте, что произойдет после пасхи, если эта ситуация не будет урегулирована какими-либо чрезвычайными мерами? Число безработных рискует возрасти в три раза, в четыре раза, - говорит Лука Визентини. - Не случайно Международная организация труда говорит, что нынешний кризис может привести к потере рабочих мест во всем мире в количестве 24-36 миллионов. Значительная часть этой потери придётся на Европу, если наш континент не примет срочных решений о том, как справиться с этой чрезвычайной ситуацией ".

Это решение поручено принять министрам финансов Евросоюза в течение двух недель, но за это время ещё миллион трудящихся могут оказаться за воротами своих предприятий.

Профсоюзы призывают ЕС сохранить рабочие места, а тем, кто их занимает, компенсировать потерю доходов. Для этого необходим фонд в размере 200-400 миллиардов евро. В противном случае, предупреждает Визентини, меры по преодолению кризиса обойдутся намного дороже:

"Проблема в том, что денег не хватает. Нужно обеспечить функционирование существующих систем преодоления чрезвычайной ситуации и создать их в тех странах, где их нет. Но главная задача состоит в том, чтобы Европейский Союз собирал средства для финансирования европейской системы гарантий".

ЕС уже объявил, что позволит государствам-членам использовать уже существующие фонды на сумму 37 миллиардов евро.

Еврокомиссар по экономике допустил, что это может быть только первый шаг:

"Конечно, для плана восстановления, который нам крайне необходим, этого не достаточно, - сказал Паоло Джентилони. - Поэтому нам необходимо определить главный путь финансирования этих целей общего европейского плана восстановления на предстоящие месяцы".

Пока министры Еврогруппы не смогли договориться об общих мерах. Их следующее экстренное совещание состоится на следующей неделе.