https://news.day.az/world/1228405.html В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом
В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Как сообщает DutchNews.nl, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, они заразились от работников фермы, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тыс. норок.
В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.
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