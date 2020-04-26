В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.

Как сообщает DutchNews.nl, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, они заразились от работников фермы, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тыс. норок.

В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.