Европа выходит из карантина

Европейские страны поэтапно ослабляют карантин. Открываются рестораны, магазины одежды, парки и пляжи. Возобновляются авиаперелеты. Людям разрешается свободно передвигаться и заниматься спортом на улице.

Day.Az со ссылкой на Bfm.ru представляет фоторепортаж, как происходит постепенное возвращение к привычной жизни.

Дети развлекаются в парке механических скульптур "Машины острова Нант". Нант, Франция.

Общественный городской пляж в пригороде Афин.

Дезинфекция лежаков на пляже в пригороде Афин. С 16 мая Греция открыла 500 организованных пляжей из-за 30-градусной жары.

Свежий улов на рыбном рынке в Неаполе.

Итальянцы отдыхают на набережной Неаполитанского залива.

Дети играют в футбол в парке Вирджилиано в Неаполе. Италия.

Сотрудники мишленовского ресторана "Марко Мартини" в Риме готовятся к открытию. Они используют рулетку, чтобы выдерживать социальную дистанцию между столиками.

Открытие магазина верхней одежды в Риме.

Сувенирный магазин в Таррагоне. Испания.

Солнечные ванны на пляже Хов. Брайтон, Великобритания.

Люди собрались на границе Швейцарии и Германии по случаю демонтажа временного забора, установленного между странами в целях соблюдения карантина.

Пассажир международного рейса Лондон - Барселона в аэропорту "Эль-Прат". Испания возобновляет международное авиасообщение. Всем лицам, прибывающим в страну, необходимо пройти 14-дневный карантин.

Немецкая Бундеслига возобновила футбольный сезон. Эпизод матча "Кельн" - "Майнц 05". Кельн, Германия.

Разметка социальной дистанции во дворе школы в Брюсселе. Бельгия