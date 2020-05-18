Европа выходит из карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ
Европейские страны поэтапно ослабляют карантин. Открываются рестораны, магазины одежды, парки и пляжи. Возобновляются авиаперелеты. Людям разрешается свободно передвигаться и заниматься спортом на улице.
Day.Az со ссылкой на Bfm.ru представляет фоторепортаж, как происходит постепенное возвращение к привычной жизни.
Дети развлекаются в парке механических скульптур "Машины острова Нант". Нант, Франция.
Общественный городской пляж в пригороде Афин.
Дезинфекция лежаков на пляже в пригороде Афин. С 16 мая Греция открыла 500 организованных пляжей из-за 30-градусной жары.
Свежий улов на рыбном рынке в Неаполе.
Итальянцы отдыхают на набережной Неаполитанского залива.
Дети играют в футбол в парке Вирджилиано в Неаполе. Италия.
Сотрудники мишленовского ресторана "Марко Мартини" в Риме готовятся к открытию. Они используют рулетку, чтобы выдерживать социальную дистанцию между столиками.
Открытие магазина верхней одежды в Риме.
Сувенирный магазин в Таррагоне. Испания.
Солнечные ванны на пляже Хов. Брайтон, Великобритания.
Люди собрались на границе Швейцарии и Германии по случаю демонтажа временного забора, установленного между странами в целях соблюдения карантина.
Пассажир международного рейса Лондон - Барселона в аэропорту "Эль-Прат". Испания возобновляет международное авиасообщение. Всем лицам, прибывающим в страну, необходимо пройти 14-дневный карантин.
Немецкая Бундеслига возобновила футбольный сезон. Эпизод матча "Кельн" - "Майнц 05". Кельн, Германия.
Разметка социальной дистанции во дворе школы в Брюсселе. Бельгия
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