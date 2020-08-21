Сын Зеленского переболел коронавирусом

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл болел коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Если дети переносят это как дети - более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", - сказал Зеленский.