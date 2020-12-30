Грузия собралась производить дроны

Минобороны Грузии решило наладить производство беспилотников на базе местного ВПК совместно с иностранными партнерами, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

"Нам нужно больше развития, этого можно достичь с использованием опыта Израиля, Чехии, Польши, США. Думаю, создание совместного предприятия - хороший и апробированный способ, чтобы достичь быстрого прогресса", - заявил министр обороны Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди".

"Хотим на месте попробовать силы в производстве дронов. Наша страна располагает высокотехнологичным производством, - отметил он. - Всего около 20 стран в мире выпускают самолеты. Раньше в их число входила Грузия. Не использовать такой потенциал - предприятия "Дельта", "Авиастроитель" - непозволительно".

"Эта база и люди, работающие там, это золотой фонд и для производства дронов, и для этого нам нужны СП", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Ранее министр обороны, выступая на парламентских комитетских слушаниях, заявил, что Грузия также закупит боевые и разведывательные дроны, не уточнив численность. В уходящем году Грузия закупала дроны у Испании.