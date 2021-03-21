В Мадриде прошла акция в поддержку осужденного испанского рэпера Пабло Аселя.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к митингу присоединились несколько сотен человек, в основном молодые люди. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку Аселя и против стражей порядка. Чтобы избежать возможных беспорядков, в центре города развернуты дополнительные наряды полиции.