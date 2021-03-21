https://news.day.az/world/1327460.html В Мадриде прошла акция в поддержку осужденного испанского рэпера - ВИДЕО
В Мадриде прошла акция в поддержку осужденного испанского рэпера - ВИДЕО
В Мадриде прошла акция в поддержку осужденного испанского рэпера Пабло Аселя.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к митингу присоединились несколько сотен человек, в основном молодые люди. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку Аселя и против стражей порядка. Чтобы избежать возможных беспорядков, в центре города развернуты дополнительные наряды полиции.
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