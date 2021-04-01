Миру может понадобиться вакцина от коронавируса для животных

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, предназначенная для животных: создатели препарата "Карнивак-Ков" называют его первым и пока что единственным в мире средством такого предназначения. Испытания начались в октябре прошлого года и проводились на собаках, кошках, лисах, норках и других животных и в итоге, по словам создателей, показали 100% эффективность вакцины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно опубликованным на этой неделе выводам Всемирной организации здравоохранения, именно через домашних животных и пушных зверей коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей. В списке ВОЗ - множество видов, в том числе такие экзотические, как хорьковые барсуки, которые обитают только в Юго-Восточной Азии.

Твёрдых доказательств передачи вируса от животного к человеку сейчас не существует. Тем не менее в ноябре прошлого года на датских фермах забили миллионы норок по подозрению в том, что они могут заразить людей. Сами животные тоже могут заболеть: в России зафиксировано минимум два положительных теста на Covid-19 у кошек.

На этой неделе глава центра им.Гамалеи академик Гинцбург не исключил, что следующим этапом пандемии может стать заражение домашних и сельскохозяйственных животных.