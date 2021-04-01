Американка заболела коронавирусом после двух доз прививки Moderna

В США жительница штата Нью-Йорк заболела COVID-19 уже после того, как получила вторую дозу вакцины компании Moderna, как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Школьный секретарь из района Лонг-Айленд Мелани Розен заразилась коронавирусом через месяц после повторной вакцинации.

"Я была в шоке. Я из тех 4,9% людей, кто получил прививку Moderna и заболел COVID-19", - говорит девушка.

Розен была уверена в том, что после вакцинации можно вернуться к прежнему, допандемийному образу жизни, перестав носить маску. На поминках отца своего друга американка решила, что она обойдется без индивидуальной защиты.

"Там было около 10 членов семьи. Я провела на поминках около полутора часов без маски и обняла каждого из гостей", ― вспоминает Розен.

Спустя несколько дней у нее заложило нос, а затем начались боли в теле, в особенности в ногах. В скором времени американка получила положительный результат теста на коронавирус. Болезнь у Розен протекала в легкой форме. Известно, что инфекцией также заразились еще трое человек с поминок.

Ранее в США уборщик случайно испортил почти 2 тысячи доз вакцины Moderna.