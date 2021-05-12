Эксперты обвинили ВОЗ в запоздалой реакции на пандемию

Эксперты независимой комиссии по обеспечению готовности к пандемии, созданной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявили, что пандемию COVID-19 можно было предотвратить, если бы совместная реакция ВОЗ и правительств не была запоздалой. Доклад комиссии публикует "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В докладе говорится, что ВОЗ должна была объявить режим чрезвычайной ситуации на неделю раньше, чем это было сделано, то есть 22 января, а не 30-го.

"Ситуацию, в которой мы находимся сегодня, можно было предотвратить. Это связано с множеством неудач, пробелов и задержек в готовности и реагировании", - заключила сопредседатель Эллен Джонсон Серлиф (Ellen Johnson Sirleaf).

Месяц, последовавший за заявлением ВОЗ, был "потерян", поскольку страны не приняли соответствующих мер, чтобы остановить распространение вируса. Комиссия заявила, что ВОЗ затем столкнулась с ее собственными правилами, согласно которым ограничения на поездки должны быть крайней мерой. В итоге Европа и США зря потратили весь февраль и действовали только тогда, когда их больницы начали заполняться.

Эксперты также назвали пандемию "Чернобылем 21-го века" и посоветовали богатым странам поделиться вакциной со всем миром.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день по всему миру выявлено 160 миллионов случаев заражения COVID-19 и более трех миллионов летальных исходов.