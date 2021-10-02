Скончался известный российский актер

Актер театра и кино Андрей Дубровский умер в возрасте 64 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

"Этот одаренный, невероятной грации и утонченной красоты артист служил в нашем театре с 1988 года. Здесь он сыграл ведущие роли в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов", "Нельская башня", "Принцесса Брамбилла" и многих других. Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра", - говорится в сообщении театра.

Как сообщил художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев, Дубовский многие годы являлся одним из ведущих артистов, но последние 10 лет на сцену практически не выходил. "Андрей Федорович Дубовский не числился в труппе в последние годы. Но работал действительно в театре долго. Он пришел в 1988 году и в течение долгих лет был одним из ведущих артистов, играл очень много, в основном в 1980-1990-х годах. Но у него случился инсульт в достаточно молодом возрасте, и последние десять лет на сцену Дубовский уже практически не выходил, около семи лет назад уволился из театра по состоянию здоровья, - рассказал Писарев. - Он был честным и благородным человеком. И как только понял, что в театре больше играть не может, ушел. Он был человек очень достойный. Я помню наш с ним разговор. Я предложил ему еще какое-то время побыть в труппе, хотя бы на полставки, для поддержки, но он сказал, что у него нет будущего в театре, он это понимает, поэтому чужое место занимать не может".

Говоря о последней роли Дубовского в театре, Писарев отметил, что, когда делал редакцию спектакля "Ревизор", то специально для этого актера придумал небольшую бессловесную роль. Эту роль артист исполнял с палочкой, поскольку ему уже трудно было ходить. "Приезжал, но потом ему уже стало трудно ходить. Андрей Федорович практически последнее время из дома не выходил. Мы его, конечно, не забывали, многие с ним из театра дружили, постоянно были на связи, ездили в гости, поздравляли на праздники", - сказал собеседник агентства.

Дубровский также известен по своим ролям в детективном сериале "Визит к Минотавру" и "Одиссее капитана Блада". В фильмографию актера входят такие картины, как "Ватага "Семи ветров", "Любовью за любовь", "Город над головой", "Тайны дворцовых переворотов", "Графиня де Монсоро", "Первая любовь", "Палата номер шесть" и другие.