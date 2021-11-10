В ЮНЕСКО избрали гендиректора

Одре Азуле переизбрана на второй срок на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Ее кандидатура поддержана в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в штаб-квартире в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом результате голосования <...> я вижу знак обновленного доверия и единства внутри нашей организации. Это единство и поддержка из разных уголков мира чувствовались на самом раннем этапе моей работы, и я черпала в ней вдохновение для работы. Я узнала много нового. Я хочу поблагодарить вас за открытость к новым проектам", - сказала она после объявления о ее переизбрании.

"Наша задача - показать свой потенциал и преодолеть главные вызовы нашей эпохи. Четыре года назад вы оказали мне доверие, услышав мои обещания, и мы будем продолжать работать во имя мира. Я понимаю, что на меня возложена огромная задача. Я понимаю, что большая ответственность лежит на нашей организации, и я сделаю все возможное чтобы служить на благо ЮНЕСКО", - добавила гендиректор.

Кандидатура Азуле, впервые избранной главой организации в октябре 2017 года, была единственной. Из 169 участников голосования ее поддержали 155. Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.

Во время ее полномочий во главе ЮНЕСКО организация приняла участие в реконструкции города Мосула на севере Ирака, оказании помощи Ливану в восстановлении культурного наследия, а также в проведении акций в поддержку культуры и образования в период пандемии коронавируса. За минувшее четырехлетие она совершила ряд визитов за рубеж, в том числе поездку в Россию. Как подчеркивала Азуле, начиная с первых шагов во главе организации, она считает главной задачей работать над созданием устойчивого мира.

Карьера Азуле

Одре Азуле обучалась в университете Париж-Дофин, Институте политических исследований в Париже, Национальной школе администрации, а также в Ланкастерском университете (Великобритания). В 2000 году заняла должность помощника, затем руководителя отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития средств массовой информации при Министерстве культуры Франции. В течение пяти лет она работала в Национальном центре кинематографии и анимации.

В 2014 году Азуле стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. С февраля 2016 года по май 2017 года была министром культуры и массовых коммуникаций.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО в настоящее время объединяет 193 государств и одиннадцать ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственности за внешнюю политику. ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций. Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский.