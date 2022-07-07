Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь

Жительница города Краснотурьинска во время сна насмерть задавила двухмесячную дочь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае. Россиянка положила младенца на диван и уснула рядом. Во сне женщина навалилась на ребенка всем телом, в результате чего девочка скончалась.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). На суде она признала вину и получила наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.