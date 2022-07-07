Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь
Depozit faizini öncədən al!

Жительница города Краснотурьинска во время сна насмерть задавила двухмесячную дочь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае. Россиянка положила младенца на диван и уснула рядом. Во сне женщина навалилась на ребенка всем телом, в результате чего девочка скончалась.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). На суде она признала вину и получила наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.