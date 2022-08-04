Король Норвегии госпитализирован

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в связи с повышенной температурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в четверг в заявлении дворца.

"Его Величество король был госпитализирован сегодня в Национальный госпиталь (Университетская больница Осло - прим. ТАСС) из-за высокой температуры. Его состояние стабильно", - указано в документе, опубликованном на сайте королевского дворца.

Ныне 85-летний монарх вступил на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца короля Улафа V. Согласно конституции (от 1814 года, действует с последующими изменениями), король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, в частности он возглавляет исполнительную власть, назначает и увольняет членов правительства и высших должностных лиц. При этом все принятые монархом решения должны быть подписаны премьер-министром. В настоящее время король осуществляет в основном церемониальные функции, а исполнительную власть делегирует правительству.