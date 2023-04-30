В ФРГ выступили за введение четырехдневной рабочей недели

Глава профсоюза работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности IG-Metall Йорг Хофман в преддверии праздника весны и труда призвал к введению четырехдневной рабочей недели для работников промышленных компаний. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, нам нужна четырехдневная рабочая неделя для профессий, где нет возможности работать на дому, например, на строительных площадках. И для сменной работы", - сказал он. В металлургической и электротехнической промышленности продолжительность рабочей недели, по его словам, составляет 35 часов. "В металлургии рабочие смены составляют 33,6 часа в неделю, а затем сотрудники вынуждены работать 13 дополнительных смен в течение года, чтобы сократить рабочее время в неделю", - указал Хофман. Так что переход на 32-часовую четырехдневную рабочую неделю, по его мнению, не очень большой.

Кроме того, четырехдневная рабочая неделя повышает производительность и удовлетворенность работой. По убеждению Хофмана, такая модель рабочего времени не станет дополнительной проблемой на фоне нехватки квалифицированных кадров, которая преобладает в Германии. Ведь благодаря этому, как считает глава профсоюза, объем работ может быть даже увеличен. В конце концов, при четырехдневной рабочей неделе с 32 часами "гораздо больше женщин были бы готовы вернуться на полную ставку, потому что эта модель работает и с семьями", резюмировал он.

Предложение Хофмана вызвало неоднозначную реакцию в Германии. Так, Ассоциация работодателей (BDA) ФРГ выступила против подобной инициативы. Однако, как заявил Bild am Sonntag представитель BDA Штеффен Кампетер, ассоциация открыта для четырехдневной рабочей недели с неизменным количеством часов. "Если можно распределить 39 часов в неделю на четыре дня - тоже хорошо. Мы выступаем за повышение гибкости законодательства о рабочем времени", - констатировал он.

В свою очередь сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Саския Эскен поддержала предложение Хофмана. "Я хорошо представляю, что мы добьемся хороших результатов, работая четыре дня в неделю", - сказала она редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Существуют исследования, согласно которым люди работают более эффективно в течение недели, сокращенной до четырех рабочих дней, потому что у них более высокий уровень удовлетворенности работой, поскольку у них есть больше времени на личную жизнь", - подытожила она.