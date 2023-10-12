В Армении грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба "Южно-кавказской железной дороги".

Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.

Движение по участку на этот период остановлено, в связи с чем отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван.