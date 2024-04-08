Абдоллахиан встретился с официальным представителем хуситов

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе визита в Оман встретился с официальным представителем йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Мухаммедом Абдель Салямом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики.

В заявлении министерства отмечается, что Абдоллахиян "высоко оценил" действия хуситов, которые с ноября 2023 года атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, поддерживая таким образом палестинское движение ХАМАС в противостоянии с Израилем.

Глава иранской дипломатии также осудил удары Великобритании и США по объектам мятежников на йеменской территории. По его словам, действия сил коалиции "нарушают суверенитет и территориальную целостность Йемена и являются поддержкой продолжающихся преступлений сионистского режима против угнетенного палестинского народа".

Кроме того, стороны обсудили недавний удар Израиля по зданию иранского консульства в сирийской столице, в результате которого погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. На встрече с представителем "Ансар Аллах" глава внешнеполитического ведомства исламской республики назвал израильский удар "террористической атакой с использованием самолетов и ракет американского производства".

"Мы встретились в Маскате с министром иностранных дел Ирана и выразили ему соболезнования в связи с жертвами вероломной израильской агрессии, а также выразили поддержку Ирану, который имеет право на ответ и меры, необходимые для сдерживания врага", - написал Абдель Салям на своей странице в X (ранее Twitter) по итогам встречи с Абдоллахияном.

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