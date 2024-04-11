В Персидском заливе и Красном море заметили военные корабли Ирана

Два военных корабля, принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), замечены в Персидском заливе и Красном море на фоне эскалации напряженности в регионе, последовавшей за ударом Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западные источники.

Согласно их утверждению, разведслужбы отслеживают в Персидском заливе и Красном море два корабля КСИР. По словам собеседников телеканала, с этих кораблей возможен запуск крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Sky News Arabia не уточняет, о разведках каких стран идет речь.

Управление по связям с общественностью КСИР 1 апреля сообщило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся. При этом официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил телеканалу CNN, что удару в Дамаске подверглось не консульство, а военный объект КСИР.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал заставить Израиль пожалеть об ударе, а президент Эбрахим Раиси предупредил, что атака не останется без ответа. По информации агентства Bloomberg, США и их союзники считают, что удар Тегерана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен и, по их утверждениям, может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни.

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