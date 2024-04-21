Минобороны и МВД Литвы планируют усилить охрану границы

Министерство обороны и МВД Литвы намерены провести комплексное усиление охраны границы. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Лауринас Касчюнас, сообщает портал Delfi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, предлагается в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением и укрепить некоторые участки границы. "Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения", - подчеркнул Касчюнас. Структуры МВД, по его словам, получат более тяжелое вооружение, в том числе пулеметы.

На границе также планируется разместить инженерные противотанковые заграждения. "Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета - начале осени. <...> Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". <...> На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры", - сказал министр.

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