Генсек о возможном решении Армении выйти из ОДКБ

Несмотря на решение Армении приостановить участие в мероприятиях ОДКБ, организация в полном объеме сохраняет свои обязательства перед Ереваном.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Известиям генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Тасмагамбетов подчеркнул, что в случае, если армянское руководство примет решение покинуть организацию, это будет суверенное право Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!