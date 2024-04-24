https://news.day.az/world/1654675.html Генсек о возможном решении Армении выйти из ОДКБ
Генсек о возможном решении Армении выйти из ОДКБ
Несмотря на решение Армении приостановить участие в мероприятиях ОДКБ, организация в полном объеме сохраняет свои обязательства перед Ереваном.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Известиям генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Тасмагамбетов подчеркнул, что в случае, если армянское руководство примет решение покинуть организацию, это будет суверенное право Армении.
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