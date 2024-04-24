https://news.day.az/world/1654767.html Протесты в Армении продолжаются - ВИДЕО
Протесты в Армении продолжаются - ВИДЕО
В Тавуше (Товузгала - ред) армяне продолжают протестные акции против возвращения Азербайджану оккупированных четырех сел, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На данный момент перекрыты дороги Киранц-Воскепар и Киранц-Ачаркут.
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