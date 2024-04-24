В мире растет процент людей, не одобряющих политику США

Результаты опросов по всему миру свидетельствуют об увеличении процента людей, отрицательно относящихся к внешней политике США. Такие данные приводятся в исследовании общественного мнения, проведенном социологической службой Gallup, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, доля респондентов в разных странах мира, не одобряющих деятельность США на международной арене, в 2023 году достигла 36%, увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с показателем прошлого года. В то же время о положительном отношении к внешней политике Вашингтона заявили 41% респондентов - практически столько же, сколько в 2022 году.

Исследование проводилось в 130 странах мира с 2007 по 2023 год. Участие в нем принимали респонденты старше 15 лет.

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