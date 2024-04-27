Разрушительные торнадо обрушились на США

Мощные торнадо обрушились на Средний Запад. Кадры разгула стихии публикует Associated Press (AP), передает Day.Az.

Смерч разрушительной волной прошелся по Небраске. В результате торнадо, которых, как передает телеканал ABC, было зарегистрировано не меньше 25, были повреждены сотни домов в пригороде Омахи. Без электричества остались 10 тысяч местных потребителей. В округе Ланкастер тромбы ударили по промышленному зданию, внутри которого находилось 70 человек. Многих удалось вовремя эвакуировать. Трое пострадали, оказавшись в ловушке при обрушении конструкций. В Элкхорне вихрь снес несколько новых домов.

Серьезный ущерб стихия нанесла небольшому городу Минден в Айове. Смерч подобрался и к Техасу.

На месте работают экстренные службы, в наиболее пострадавших от катаклизма районах - круглосуточно. В субботу, по данным Национальной метеослужбы, торнадо может подойти к Канзасу, Миссури и Оклахоме, где вероятны наводнения из-за проливных дождей. Ливневые паводки прогнозируются и в Арканзасе. Также ожидается крупный град.

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