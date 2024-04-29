Военные КНДР заминировали дорогу в демилитаризованной зоне

Военные КНДР заминировали еще одну дорогу в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мины были установлены в конце прошлого года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон. Эту дорогу проложили в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, чтобы способствовать совместным усилиям по поиску останков участников Корейской войны, погибших в этой местности.

"После того, как в конце прошлого года Северная Корея объявила об отказе от соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, она возобновила применение мер военного характера. Наша армия предпринимает необходимые шаги в связи с этим", - заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун. Он уточнил, что Южная Корея не станет минировать свой участок дороги.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея сообщало, что КНДР в январе заминировала две дороги, ведущие к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ, и демонтировала там фонарные столбы.

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