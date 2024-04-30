Блинкен высказался за немедленное перемирие в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с арабскими должностными лицами, состоявшимися в Эр-Рияде, высказался за немедленное прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Согласно его информации, у Блинкена состоялась коллективная встреча с главами МИД Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также генеральным секретарем Организации освобождения Палестины. "Они говорили о важности сохранения расширенных объемов поставок гуманитарной помощи в связи с отчаянным положением в Газе. Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного мира в регионе, в том числе посредством [создания полноценного] палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля", - отмечается в письменном заявлении Миллера. По его свидетельству, Блинкен также высказался за "немедленное прекращение огня в Газе и освобождение остающихся у [радикального палестинского движения] ХАМАС заложников" и за "региональную координацию [действий] с целью недопущения разрастания конфликта".

Наряду с этим, Блинкен поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Госсекретарь подчеркнул важность сохранения расширенных объемов поставок гуманитарной помощи в Газу, обеспечения немедленного прекращения огня в Газе, ведущего к освобождению заложников и недопущения дальнейшего разрастания конфликта", - заявил Миллер. По его словам, "госсекретарь и наследный принц обсудили продолжающиеся усилия по достижению прочных мира и безопасности в [ближневосточном] регионе, в том числе посредством расширения интеграции среди стран региона и углубления двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией". Наконец, стороны указали на "неотложную необходимость смягчения региональной напряженности" и призывали мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситов) прекратить свои вылазки, добавил Миллер.

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