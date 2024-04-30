Байден призвал эмира Катара приложить усилия к освобождению заложников ХАМАСа

Президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с эмиром Катара Тамим бин Хамадом Аль Тани призвал его приложить все возможные усилия к освобождению заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

"(Байден - прим.) призвал эмира приложить все усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, поскольку сейчас это единственное препятствие на пути к немедленному прекращению огня и оказанию помощи населению Газы", - говорится в сообщении.

Американский президент "подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с Египтом и Катаром будут работать над обеспечением полного выполнения условий" возможного соглашения, которое в настоящее время готовится, отметил Белый дом.

Как сообщила накануне газета Times of Israel, Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе.

Издание отметило, что, как ожидается, в Каире будет находиться также делегация ХАМАС.

"Планируется, что приглашенная израильская делегация будет уполномочена давать ответы на запросы, выдвинутые ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения или излагать официальную позицию", - заявил египетский источник принадлежащего Катару издания Al-Arabi Al-Jadid.

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