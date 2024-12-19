https://news.day.az/world/1716588.html Трамп потребовал разобраться с госдолгом США Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Демократической партии устранить потолок государственного долга США или повысить его уровень, написал он на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп потребовал разобраться с госдолгом США
Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Демократической партии устранить потолок государственного долга США или повысить его уровень, написал он на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами", - написал Трамп.
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