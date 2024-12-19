Трамп потребовал разобраться с госдолгом США

Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Демократической партии устранить потолок государственного долга США или повысить его уровень, написал он на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами", - написал Трамп.