Крокодил пробрался в отель в Зимбабве - ВИДЕО
Крокодил пробрался в отель в Зимбабве и попал на видео, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным отеля, животное проникло на территорию с берегов реки Замбези, которая находится всего в нескольких метрах от отеля. Персонал оперативно сообщил о случившемся в Управление парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks). Нильский крокодил был пойман и вывезен без причинения вреда кому-либо из гостей или сотрудников.
Представитель ZimParks Лакмор Сафули подтвердил, что крокодил был "безопасно обездвижен" и "выпущен обратно в Замбези". Он добавил, что пострадавших и повреждений имущества нет.
"Ваше спокойствие - наша привилегия: заметные знаки безопасности, ежедневные проверки периметра, аварийные учения и круглосуточная охрана", - добавили представители гостиницы.
Нильские крокодилы считаются одними из самых опасных видов крокодилов. Известно, что они нападают на людей, особенно используя бросок - приём, при котором животное кусает жертву и быстро утаскивает жертву под воду, пытаясь утопить.
