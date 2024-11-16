Geely показала кроссовер с "атмосферником" и запасом хода 1430 км. В Поднебесной дебютировал Galaxy Starship 7 - заряжаемый гибрид с силовой установкой нового поколения. Речь идёт об очень эффективной двухмоторной системе: Geely заявляет о беспрецедентных коэффициентах полезного действия для ДВС и электропривода. Результат - 4,74-метровый кроссовер снаряженной массой около 1,8 тонны способен проехать без дозаправки до 1430 километров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основные характеристики Galaxy Starship 7 были раскрыты в сентябре, а теперь подоспела фактура. Заявлены две комплектации с литий-железо-фосфатными батареями ёмкостью 19,09 или 18,94 киловатт-часа, запас хода без активации ДВС составит 101 или 150 километров. Под капотом бензиновый 1,5-литровый "атмосферник" BHE15-BFN, который отличился термическим КПД 46,5% и развивает 112 лошадиных сил.

Интересно, что бензиновый агрегат относится к тому же семейству, которое ставится на упрощенный Geely Coolray. Точных характеристик силовой установки нет: заявлено лишь, что более дорогой кроссовер способен проехать без дозаправки и подзарядки 1430 километров. Судя по косвенным признакам, система Thor EM-i будет способна работать и в последовательном, и в параллельном режиме.

По фотографиям китайских журналистов можно сделать вывод, что Galaxy Starship 7 привлечет покупателей "цифровым" салоном, 14,6-дюймовым тачскрином, двухслойными стёклами, добротными отделочными материалами и полным набором "премиум"-опций: появится и беспроводная зарядка для гаджетов, и контурная подсветка, и аудиосистема с 16 динамиками, и кресла с обогревом, массажем и вентиляцией.