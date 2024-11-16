Хикмет Гаджиев об отказе Франции и Армении участвовать в СОР29

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью Азербайджанскому телевидению коснулся вопроса отказа Армении и Франции участвовать в СОР29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отметив, что Азербайджан, как сторона Рамочной конвенции ООН об изменении климата, исходя из своей ответственности и обязательств, направил приглашение всем странам-участницам Конвенции, в том числе Армении и Франции, помощник Президента, сказал: "Можно сказать, все члены Конвенции находятся в Баку. На площадке СОР29 мы наблюдаем господствующую здесь динамичную обстановку, обсуждения, проводимые представителями государств, организаций гражданского общества, и еще раз становимся свидетелями того, что весь мир сегодня находится в Азербайджане. На СОР29 зарегистрировано более 75 тысяч участников. Поэтому участие или неучастие Армении не имеет для нас никакого значения".

Хикмет Гаджиев также коснулся того, насколько Армения серьезна в вопросе изменения климата и климатической трансформации. Подчеркнув, что перед началом СОР29 Программа ООН по окружающей среде подготовила отчет о негативных воздействиях изменения климата на Южный Кавказ, в котором говорится о таких негативных тенденциях, как таяние ледников в горах региона, снижение уровня воды в Каспийском море, сокращение осадков, он сказал: "Считаем, что участие Армении в СОР29 было бы полезным с точки зрения сотрудничества в регионе Южного Кавказа, в том числе совместного обсуждения таких важных вопросов, как изменение климата. Однако отсутствие Армении здесь свидетельствует о том, что позиция, которую она до сих пор занимала в связи с СОР, - не более чем мелкая пропаганда, и что Армения несерьезно подходит к данному вопросу. С участием и при поддержке государственных структур Армении проводится ряд грязных пропагандистских кампаний против Азербайджана. В этом и заключается позиция Армении. Считаем, что, приняв участие в СОР29, Армения внесла бы вклад в процесс установления доверия и диалога на региональном уровне. Однако Армения сама отстранилась от этого".

Помощник Президента отметил, что непонятно и то, почему Франция, вместо того, чтобы как страна, готовая к открытому диалогу и критике, провести конструктивный диалог и обсуждения на СОР29, заняла позицию обиженного. Он подчеркнул, что в результате воздействия изменений климата малые островные государства, расположенные посреди океана, сталкиваются с экзистенциональной угрозой. Заморские регионы Франции и Нидерландов по сути также являются территориями, географически относящимися к категории малых островных государств. Из-за отсутствия самоуправления, из-за того, что они все еще управляются как заморские регионы, представители данных территорий не могут заявить о своей позиции в связи с климатическими проблемами. "Если мы признаем, что климатическая проблема является глобальной проблемой, то, исходя из позиции инклюзивности, необходимо дать возможность каждой стороне заявить о своих проблемах. Это было бы нормально. Но, к сожалению, Франция, говорящая об инклюзивности и позиционирующая себя как сторона, всегда поощряющая конструктивную критику, после одной единственной критики заняла позицию обиженного, попыталась отстраниться, придать этому политическую окраску. Это мероприятие ООН. Каждое государство вправе принимать или не принимать в нем участие. Поэтому это собственное решение Франции", - сказал Хикмет Гаджиев.